La divertida reacción de Jonatan Clay al enterarse que Rosalía lo seguía en TikTok

El creador de contenido Jonatan Clay se ha caracterizado a lo largo de su carrera de creador de contenido digital por realizar diferentes parodias de videos musicales de grandes artistas, entre esos Shakira, Camilo, Bad Bunny y Rosalía, quien recientemente lo habría seguido en la red social TikTok.

Te puede interesar: Las influencers Dos Rayos estrenaron su primer albúm musical

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula más de un millón de seguidores, el joven influenciador reveló con gran creatividad que la artista española le habría dado ‘Follow’ en su cuenta oficial de TikTok.

Por medio de dos recreaciones con populares audios que se volvieron virales meses atrás, el Instagramer dio a conocer este hecho que le hizo bastante ilusión, pues Rosalía aparecía con la etiqueta de “Tu amigo/a”, la cual hace alusión que esa persona te sigue o se siguen mutuamente.

“Estaba tranquilo mirando TikTok y de repente… ¿Qué? ¿Cómo así que mi amigo/a Rosalía?”, manifestó el influenciador desde la comodidad de su cama.

Luego de esto, el creador de contenido realizó dos cortos videos para manifestar su alegría por este gran logro, pues Clay admira a Rosalía desde hace mucho tiempo, tanto, que quienes lo siguen desde hace varios años saben que el primer video parodia que él realizó fue el de la famosa canción de la artista Con Altura el cual lanzó hace dos años atrás por medio de su cuenta oficial de YouTube.

“Cuando vi que Rosalía me siguió: Porque cuando lo hizo dije ¿Qué? Me quedé como What the F*ck, ¿Esto es real? So, ¿Esto es real? Bueno sí, es real”, fue el primer audio que el creador utilizó para enseñar que efectivamente la Rosalía sí lo seguía en la red social.

Otro de esto fue el de la mujer que es entrevistada por volverse viral por un supuesto video y termina haciéndose aún más viral por la respuesta que dio en aquella ocasión.

“Gracias a mi mamá, a mi papá, a mi tía Piedad, a mis amigos de mi barrio, a todo el mundo que me ha apoyado. Es una moción muy grande, o sea, no me lo puedo entender, ay que…”

LA PARODÍA DE JONATAN CLAY SOBRE EL TEMA MUSICAL DE ROSALÍA ‘CON ALTURA’

El videoclip que hace parodia al tema musical de la cantante española Rosalía llamado ‘Con altura’ y que el instagramer Parodió bajo el nombre ‘Cobertura’ fue publicado durante el 2020 en la plataforma de videos YouTube y cuenta actualmente con cerca de veinticinco millones de vistas y más de cuatrocientos mil ‘Me gusta’.

No dejes de leer: Influencer Juanpa Zurita lanza taquería en Colombia