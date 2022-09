“Te amamos”, Rosalía logra 9 nominaciones a los Latin Grammy y fans la aplauden

La cantante catalana Rosalía con sólo 29 años de edad es una de las artistas que en los últimos años ha escalado rápidamente y sumado millones de seguidores en todo el mundo.

A pesar de tener una corta carrera artística, la cantante ha encantado fácilmente con su talento y su belleza, por lo que es actualmente una de las artistas más reconocidas y aclamadas en todo el planeta. Rosalía tiene a millones de personas en el mundo cantando y bailando al ritmo de ‘Despechá’, ‘Bizcochito’, ‘Saoko’ y ‘Chicken teriyaki’.

Cada una de las canciones que lanza la catalana son tendencia rápidamente y tienen siempre una gran acogida en las plataformas digitales siendo tendencia con mucha facilidad.

Por ejemplo, el videoclip de ‘Despechá’ con sólo un mes en la plataforma de YouTube ya supera las 90 millones de reproducciones y tiene miles de comentarios de sus seguidores, quienes no dudan siempre en festejar los logros de la española.

Así como celebran las nominaciones de la artista en los Latin Grammy, donde esperan sea la gran triunfadora en la noche del 17 de noviembre en Las Vegas, aunque estará compitiendo con el puertorriqueño Bad Bunny y otros grandes artistas.

Rosalía también celebró las 9 nominaciones y agradeció a sus fans por todo el cariño que le han expresado. La artista catalana compite en las categorías de Álbum del Año con 'Motomami', Canción del año con 'Hentai', Mejor Álbum de Música Alternativa, Grabación del Año con 'La fama’ con The Weeknd, Mejor Diseño de Empaque, Mejor Canción Alternativa con 'Hentai', Mejor Video Musical Versión Corta con 'Hentai', Mejor Video Musical Versión Larga con TikTok Life Performance y Mejor Ingeniería de Grabación para un Álbum.

“Hoy me levanté demasiado feliz!!! Gracias por las 9 nominaciones de los Latin Grammy y x los 2 shows soldouts en el Radio City Hall que tanto me he disfrutado. NYY la ciudad más increíble del mundo. Gracias por tanto amor”, fueron las palabras que usó Rosalía para manifestar su emoción y felicidad con estas nominaciones.