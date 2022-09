Con final inesperado, Carmen Villalobos cautivó bailando al ritmo de Rosalía

La actriz Carmen Villalobos cautivó a miles de sus fanáticos al mostrarse bailando al ritmo de la cantante Rosalía.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de 20 millones de seguidores, la barranquillera compartió un video en el que se mostró realizando una coreografía al son de la reconocida canción “Con Altura” de la española junto al colombiano J Balvin y El Guincho, cuyo video musical suma cerca de 2 mil millones de reproducciones en YouTube.

En la grabación se dejó ver luciendo un ajustado vestido de colores, cuyo look acompañó con uno botines de color verde y el pelo suelto con ondas.

Recreando parte de la coreografía del video oficial, la actriz deleitó a todos con sus movimientos.

Sin embargo, la coreografía tuvo un final inesperado, pues terminó en el piso acostada sonriendo.

El video decidió hacerlo poco antes de irse al concierto de la artista Rosalía en el Movistar Arena en la ciudad de Bogotá, donde deleitó a miles de asistentes con su música y su show.

Reacciones de sus seguidores

Tras la revelación de Carmen Villalobos la llenaron de “me gusta” y comentarios por su belleza, movimientos de cadera y sorprendente energía.

“Jejejejejejej que bueno verte mi carmen", "Final Inesperado y con Altura", "Toda una Diosa te amo estas bellísima", "Linda y todo pero el baile no es lo tuyo", "Divinaaaaa como siempre", "La última parte del Reel es lo más", "TE AMOOO ESTAS PRECIOSA", "Amoooo el outfit ", "Demasiada hermosa, perfecta", "Es demasiada belleza te amooooo mi carmensita linda la más guapaaa ", "Mi Reina hermosa", "Reina hermosa con toda la actitud", "Jajajajaj tú siendo tú y eso es lo más top de la vida!!”, "no sabes lo q me gusta verte tan feliz", "Siempre con la mejor actitud", "Te amo mucho mujer", "Aparte de hermosa me muero de risa con tus loqueras", "Mi diosa griega", "Preciosaaaaa", "Bellísima", "Preciosa", "divina que sos", "Eres una mujer muy hermosa", "Mucha altura le afectó y se cayó JJAJAJAJJ, te amo Carmen", "Jajajajajjajjajajajjajajajajaaja ayyy me duele mi pancita de tanta risa", "ERES TODA UNA MOTOMAMI", "Me reí con el final"; "Te ves tan feliz", fueron algunos de los mensajes que le dejaron sus admiradores.

Por ahora, la actriz sigue cautivando con su protagónico en la producción de Nuestra Tele, “Hasta Que la Plata Nos Separe”, que sigue deleitando a miles de televidentes.

