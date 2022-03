Rocco, el hijo de Carolina Guerra, con tres meses enamora con su seriedad

El hijo de la actriz colombiana Carolina Guerra, Rocco Reuben, fruto de su relación con el empresario inglés David Reuben Jr., enterneció a miles de internautas en las plataformas digitales con las fotografías oficiales de sus primeros tres meses de edad.

No dejes de leer: Carolina Guerra presenta el club de fans de su hijo y varios piden ser incluidos

El pequeño Rocco a su corta edad ya tiene a miles de enamorados en las redes sociales y hasta un club de fans muy organizado. Algunos artistas amigos de Carolina visitaron al bebé y decidieron presidir el club. En Instagram, Carolina compartió una instantánea de Carolina Gaitán, Angie Cepeda, Julieth Restrepo y Juan Pablo Espinoza admirando al tierno Rocco y en el pie de foto le otorgó a cada uno un cargo dentro del selecto grupo.

Parece increíble, pero ya han pasado 90 días desde que Carolina dio a luz e inició esta aventura como mamá. La actriz ha confesado que es de las experiencias más bonitas que ha vivido y que no se cambia por nadie.

“3 Meses de esta delicia de ser. No los voy a aburrir con mi carreta, en cambio me voy a pegar la 5ta lloradita del día. Lágrimas de felicidad all around.

Qué momento para estar viva. #RoccoReuben️”, fueron las palabras con las que Carolina compartió su felicidad con los fans.