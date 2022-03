Carolina Guerra publicó inédita foto de su hijo tras 4 días de nacido

Carolina Guerra es una de las mujeres que más ha tenido puestos los ojos de sus fans encima de ella y de su familia, pues hasta hace pocos días les dio la fortuna de dejar ver el rostro de su primogénito.

La mujer que se casó con el millonario David Reuben Jr y que, del fruto de su amor nació Rocco Reuben, recientemente compartió una inédita foto que fue capturada a los 4 días después de que ella diera a luz.

Todo esto ocurrió desde su cuenta oficial de Instagram, en la que la famosa aparte de dejar un emotivo mensaje a su hijo demostrando lo enamorada que estaba de él, también dejó ver al niño cuando tenía apenas 4 días de nacido.

“And i thank god i’m alive you’re jut good to be true can’t take my eyes off of you (en español: Y agradezco a Dios que estoy vivo, eres bueno para ser verdad, no puedo quitarte los ojos de encima) pedacito mío (4 días de nacido)”, fue el emotivo mensaje con el que acompañó su post.