Carolina Guerra mostró a su bebé en foto y su belleza protagonizó

Carolina Guerra recientemente cautivó a muchos de sus fanáticos en las redes sociales luego de haber compartido una fotografía en la que su hijo se robó todo el protagonismo.

La mujer que hace pocos meses dio a luz a su primogénito, fruto de su relación con el millonario David Reuben Jr y a quien llamó Rocco, dejó ver lo enamorada que está tanto de su bebé como de su faceta como mamá y encantó más de uno.

Todo esto ocurrió por medio de su cuenta oficial de Instagram, en la que aparte de querer desearle por parte del niño un feliz cumpleaños a su primo River Freeman, también deleitó por su belleza y el color de sus ojos.

“Dios mío auxilio. I’ve officially lost the plot. Send Help. Ps: I also want wish my cousin River Freeman the happiest 1st Birthday. Love, Rocco. (En español: he perdido oficialmente la trama envíenme ayuda. También quiero desearle a mi primo River Freeman el más feliz primer cumpleaños, con amor, Rocco”, fue el mensaje con el que Guerra acompañó la descripción de la foto.