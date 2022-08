Ricardo Montaner dedicó emotivo y espiritual mensaje sobre la fe

El cantante Ricardo Montaner dedicó un emotivo y espiritual mensaje a sus millones de fanáticos sobre la fe.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de ocho millones de seguidores, el artista compartió un video en el que habla al respecto e invita a sus seguidores a no perder la fe y confiar en Jesús.

En la grabación el cantante se mostró, aparentemente, desde su casa en Miami, Estados Unidos, donde decidió hablar sobre lo importante que es para él confiar en Jesús en medio de las adversidades.

“En cualquier tormenta que tú atravieses ahí está Jesús para que encuentres paz, que es muy difícil que la encuentres cuando te echan del trabajo o cuando pierdes a un familiar que amas mucho ¿cómo encontrar paz? bueno, ahí. Tú dirás que no, que se contradice si se supone que el camino de la fe me va a quitar todo eso, no, no vas a dejar de pasar por calamidades, por problemas, por faltas, carencias, lo que pasa es que una cosa es atravesar el camino acompañado del abrazo maravilloso y calentito de Jesús o atravesar ese camino muerto de frío. Yo no te digo que el camino de la fe sea fácil, pero sí te digo que mece la pena tener fe”, expresó.