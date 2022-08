Fan quiso bailar con Bad Bunny en pleno concierto y así reaccionó

La gira que ha tenido el artsita urbano Bad Bunny por los Estados Unidos ha dejado cientos de videos de momentos claves que él ha vivido y que han generado cientos de comentarios en redes sociales.

Entre muchos que se han reproducido en redes sociales, en estos días varios de ellos se volvieron virales por lo que sucedió sobre la tarima del concierto que él dio y no solo en una, sino en varias ocasiones.

Y es que en redes sociales empezaron a circular videos donde se pueden ver a tres fanáticas del cantante urbano, cada una en diferentes momentos, burlando el alto anillo de seguridad que tenía Bad Bunny en su concierto.

La primera se puede ver que se sube sin pensarlo, le llega sin ningún problema al cantante urbano, y se graba con él, pero además logra una fotografía con él, en la que además Bad Bunny no duda en posar. No se ve molesto, no se ve angustiado por la situación, por el contrario, pone de su parte y acepta lo que la fanática quiere hacer.

Pero esto no es lo único, tiempo después se ve otra fan del cantante urbano Bad Bunny, se sube al escenario y en lugar de grabarse con él, o también lograr una foto, para el juicio de los usuarios de las redes sociales, fue la que mejor pensó, la que mejor actuó y la que sí hizo lo correcto luego de lograr estar sobre el escenario con el ‘conejo malo’.

En el video se puede ver en el video que la joven sube, pero al mismo tiempo lo toma de la cintura y se pone a bailar con él. Bad Bunny, al igual que con el resto de las fanáticas, no se molesta, por el contrario, acepta el baile y mueve sus caderas de una forma muy sensual como se ha dejado ver en sus conciertos y muy feliz de la invitación espontanea de la fanática a bailar en pleno concierto.

A favor y en contra

Los comentarios no se hicieron esperar, porque muchos aplaudieron la reacción del cantante urbano con sus fanáticas. Otros dejaron saber que esa era la acción que todo artista debía tener si una fanática lograr subirse al escenario.

Pero también hubo quienes no vieron bien la acción de las jóvenes, pues en otros conciertos de Bad Bunny se ha podido ver estos intentos por parte de los seguidores, de querer estar lo más cerca del cantante y se han generado accidentes que no responsabilizan a Bad Bunny, y solo generan daños en los que lo intentan sin medir las consecuencias.