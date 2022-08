La reacción de Bad Bunny cuando le lanzaron un celular en pleno concierto

El cantante de música urbana Bad Bunny está de gira en ciudades principales de los Estados Unidos, luego de haber hecho un concierto histórico en su país natal, Puerto Rico donde recibió mucho amor de la gente. Y es que miles de fanáticos se dieron cita dentro y a los alrededores para no perderse ni un solo tema del cantante.

Pero ahora, luego de anunciar además que estaría muy lejos de Puerto Rico, no solo por su gira, sino también por esos espacios que necesitaba para él, Bad Bunny ha dejado ver la clase de shows que ha decidió llevar por las ciudades más importantes y a más de uno con la boca abierta al saber que su disco, ‘Un verano sin ti’ no es solo el más especial para él, sino también para miles de personas que están asistiendo a sus conciertos cantando una tras otras.

Es por eso que, en uno de sus más recientes conciertos, el artista se volvió tendencia, luego de que en redes sociales se pudiera ver todo lo que llevó para sorprender a su público, empezando por el escenario, los bailarines, los cambios, las coreografías, pero también por toda la maquinaria original que tuvo donde hasta tiburones pasaron por encima de la gente.

Pero hubo un momento, en uno de sus conciertos que quedó grabado y que además sorprendió y generó cientos de comentarios y debates en redes sociales. Y es que Bad Bunny apareció en una pausa revisando su celular, pero al mismo tiempo con el intento de tomarse unas fotografías con su público.

Reacción inesperada

Sin embargo, segundos antes es sorprendido por otro teléfono celular que le es lanzado y le cae en sus piernas, y sí, lo agarra, pero al mismo tiempo lo lanza para atrás sin mirar lo que genera ni nada, y sigue haciendo su foto pensada.

En ese momento muchos aplauden, pero también gritan, lo cierto es que al parecer no es la primer vez ni nueva la modalidad de los fanáticos que van a conciertos y lanzan sus celulares para lograr una fotografía con sus artistas, pero en este caso la persona se fue sin todo y sin celular del concierto del ‘conejo malo’.

Los comentarios en redes no se hicieron esperar, pues más de uno consideró que debió tomarlo y hacerse la foto, mientras que otros dijeron que no era la forma de llegar al artista de esa manera, porque incluso podrían lesionarlo. Lo cierto es que Bad Bunny no perdió tiempo y no dudó en lanzar el celular al otro extremo del escenario y seguir con lo que estaba haciendo.

