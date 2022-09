Juliette Pardau reveló qué le dicen por su papel de "La Pajarita"

Una de los personajes que más ha marcado la producción de Hasta que la plata nos separe es el de "La Pajarita", interpretado por la talentosa actriz venezolana Juliette Pardau, este personaje ha sabido sacar cientos de emociones, pues con su rol en la historia y su personalidad ha llevado a los televidentes por una montaña rusa de emociones desde el amor hacía el odio y viceversa.

Precisamente, esta producción que está en su etapa final en la pantalla de Nuestra Tele, ha dejado ver en los últimos capítulos parte de esa personalidad caprichosa e impredecible de Vicky, quien a toda costa a buscado la forma de no dejar escapar a Rafael Méndez (Sebastián Martínez) quien en este punto de la historia ya le dejó más que claro que su corazón tiene dueña, y precisamente ya no es "La Pajarita".

Aunque este personaje y su personalidad son parte de la ficción y no representan la verdadera personalidad de la actriz, muchos televidentes se han sumergido tanto en la historia que a veces llegan a pensar que Vicky es un personaje de la vida real.

Por eso, la actriz Juliette Pardau, ha contado en diferentes ocasiones que algunos internautas le han llegado a expresar comentarios llenos de rabia basados en lo que sucede en la historia.

Recientemente, la actriz quiso acercarse con sus seguidores a través de una dinámica en su cuenta personal de Instagram para hablar un poco sobre ese gran furor que ha generado la famosa "Vicky" y algunos detalles de este fuera de cámaras.

En la dinámica uno de sus seguidores le indagó sobre si alguna vez alguien la había molestado en la calle por su papel de "La Pajarita", algo que la actriz decidió contestar de forma directa contando que, aunque no la molestan si le expresan a menudo un comentario con base a su personaje.

La verdad, sí me lo comentan un montón las personas, pero el comentario más frecuente que me hacen es que me dicen que conocen a una Vicky en sus vidas.