Factor X: Piso 21 divierte al revelar cómo celebraron el cumpleaños de Lorduy

La banda paisa Piso 21, que hace parte del jurado en el programa Factor X del Canal RCN, divirtió a los casi cuatro millones de seguidores que tiene en su cuenta oficial de la red social Instagram al compartir con varias fotos la curiosa manera en que celebraron el cumpleaños de su integrante Lorduy.

"Si nunca te han mordido la tetilla en un cumpleaños, no opines", escribió con humor Piso 21 en la publicación que superó los 11.200 me gusta en tan solo un par de días.

Lorduy aparece rodeado de sus compañeros de grupo en las tres imágenes y precisamente en una de ellas DIM le da un mordisco en el pecho, mientras el cumpleañero hace una cara que demuestra entre risa y dolor.

Decenas de seguidores aprovecharon la sección de los comentarios para elogiarlos y también para opinar entre risas de la particular manera en que celebraron la especial fecha: "es una buena forma de felicitar", "el mejor grupo", "jajaja chicos no", "nunca. Pero qué dolor debió sentir", "qué buena amistad tienen" y "uy no parce" fueron algunos de los mensajes escritos por fanáticos.

