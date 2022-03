Factor X: Con divertido video, Laura Barjum pregunta quiénes son más distraídos

La presentadora de Factor X, Laura Barjum, divirtió a los más de un millón de seguidores que tiene en su cuenta oficial de la red social Instagram al publicar un video junto a su novio, el baterista Diego Sáenz, con el que ambos preguntaron si los más distraídos son los hombres o las mujeres.

"¿Quién es más distraído, hombres o mujeres?", preguntaron Laura Barjum y Diego Sáenz en la publicación que superó los 14 mil me gusta y 240 comentarios en menos de 24 horas.

La pareja aparece descansando al inicio del video hasta que nuestra presentadora pregunta dónde está su celular, al no encontrarlo le pide a su novio que le marque y empieza a buscar por toda la casa intentando guiarse por el sonido del timbre. Al no escuchar ningún tono, vuelve a la habitación y algo molesta cuestiona si él siguió su instrucción.

Cientos de seguidores tanto de Laura Barjum como de Diego Sáenz aprovecharon la sección de los comentarios para responder a la pregunta y también para elogiarlos por su talento: "ellos dos sí son lo máximo", "pero si a ellos no se les olvida nunca lo que van a hacer jajaja", "me sentí identificada" y "jajaja no soy el único" fueron algunos de los mensajes escritos por fanáticos de la pareja.

