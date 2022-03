Carolina Gaitán estrena ‘I Am Bolero’, una canción que celebra la cultura latina

La actriz y cantante Carolina Gaitán, quien además hace parte del jurado en el programa Factor X del Canal RCN, enamoró a los más de 4.5 millones de seguidores que tiene en su cuenta oficial de Instagram al anunciar su nueva canción, titulada I Am Bolero, con un corto video.

No dejes de ver → Factor X: más de uno queda “destruido” y Laura Barjum baila champeta con otros

"I Am Bolero ya disponible everywhere! A todos los que llegaron a mí desde Encanto, no se pierdan I Am Bolero. Besos vuelan", escribió Carolina Gaitán en la publicación que superó los 53 mil me gusta y 360 comentarios en menos de 24 horas.

La grabación empieza recordando que nuestra jurado de Factor X es también "la voz de Pepa en Encanto y cantante de No se Habla de Bruno". Luego agrega que "como latina ha sido un orgullo poder hacer parte de esto. #1 en Billboard, encabezando playlists de Spotify y radio".

"Esta semana lancé mi canción I Am Bolero, una canción que celebra la cultura latina. (...) Ya está disponible en todas las plataformas. Es todo un sueño hecho realidad poder compartirla contigo. ¡Vayan a escuchar y bailar esta canción! Besos vuelan", concluye La Gaita.

No te pierdas los capítulos dobles de Factor X todos los sábados y domingos a las 8 p.m. por el Canal RCN.

Mira también → Factor X: revive online los capítulos del 27 de febrero

Descubre más → Carolina Gaitán encanta al recordar su presentación en Miss Universe Colombia

Te puede interesar → Cara Delevingne cantó ‘No se habla de Bruno’ y Carolina Gaitán reaccionó