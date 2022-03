El Profe de Piso 21 celebra el cumpleaños de su esposa con tiernas palabras

El músico Juan David Huertas, más conocido como El Profe de Piso 21 y quien hace parte del jurado en el programa Factor X del Canal RCN, conmovió a los más de 380 mil seguidores que tiene en su cuenta oficial de la red social Instagram al publicar una foto y tiernas palabras para celebrar el cumpleaños de su esposa.

"No creo que te alcances a imaginar cuánto te amo y cuánto te admiro, cada día que pasa me das una lección más de amor, de dedicación, de fortaleza y de entrega que realmente me dejas con la sensación de saber qué fue lo bueno que hice para merecer una mujer como tú", escribió El Profe de Piso 21.

Nuestro jurado de Factor X agregó que "hoy cumples años y no puedo dar más gracias a Dios por dejarme compartir a tu lado cada día y le pido que no me permita perderme absolutamente nada de ti por el tiempo que nos reste de vida".

"Dios te bendiga y te dé demasiados años porque el mundo necesita aprender más de personas como tú. Feliz cumpleaños esposa", concluyó El Profe de Piso 21.

