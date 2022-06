"Cansonas" Paola Jara respondió a quienes afirman que ella es solo maquillaje

Hace tan solo unas horas, la recién casada Paola Jara aprovechó sus historias de Instagram para invitar a sus seguidores a que la siguieran en su red personal en la plataforma musical TikTok, donde prometió estar más activa con sus contenidos.

Como muestra de ello estuvo su más reciente clip, donde mostró cómo es su preparación previa a los shows, desde el peinado, hasta el maquillaje y vestimenta. Como se puede evidenciar, primero inicia mostrando el resultado final, para después mostrar a detalle cómo logró ese resultado.

Comenzó con la hidratación de rostro y posteriormente con la aplicación de una base, la cual incluía tonos más claros y más oscuros para disimular las ojeras y hacer los contornos en crema, para perfilar mucho más su rostro. Culminó el proceso de su piel, con la aplicación de rubor, y polvos traslúcidos, para sellar el maquillaje.

Tras esto, su maquillista personal siguió con la preparación y maquillaje de sus ojos, cejas y pestañas la cual culminó con la caracterísitca línea de gato. También mostró la postura de extensiones de pestañas, que no le pueden faltar en sus presentaciones. Cerro la muestra de su maquillaje mostrando como pintaban sus labios de tono rojo intenso, con el que resaltaba mucho más su sonrisa y hacía match con la ropa que vestiría.

Culminó su preparación previa a los shows mostrando el enterizo rojo que usaría con mucho escote y la cola de caballo bajita que le hicieron, con una robusta trensa.

Así respondió Paola Jara a quien la criticó

Como bien lo anunció la también empresaria en sus historias de Instagram, no faltarían los comentarios destructivos, por cómo luce antes y después de maquillarse. Así fue y en cuestión de horas su video superó las 2.400 interacciones postivias, pero también hubo otras, que no sintieron mucha afinidad con lo que vieron y la criticaron porque consideran que es solo maquillaje y que si no fuera por ello y sus cirugías, no luciría tan atractiva como actualmente.

"Quiero que me cuenten si les gusta este tipo de contenidos, para seguirles grabando videitos así antes de los shows y ahora no comiencen con que soy puro maquillaje, cansonas, todas cambiamos con y sin maquillaje", respondió al antioqueña, a quienes solo se dedican a enviar mala vibra en redes.

