Paola Jara: antes y después de la cantante, cirugías, su biografía y más

Paula Andrea Zapata Jaramillo, más conocida como Paola Jara, es quizá una de las cantantes femeninas del género popular con más experiencia y un largo camino en esta industria que ha acumulado un séquito de fanáticos que a par de su talento, también admiran su físico, ese mismo que ha embrujado a su actual esposo, el también intérprete popular Jessi Uribe.

No obstante muchos se preguntan si Paola Jara siempre ha sido así de despampanante o si, tal vez, ha tenido un drástico cambio en su físico a través del tiempo. Aquí te contamos todos los detalles de la artista quien ha pegado muchos éxitos y ha sido sin duda una de las mujeres más reconocidas en este género en el que se han impuesto desde hace años los hombres.

Paola Jara antes de ser famosa contaba con una belleza singular, pero es evidente que a la par del crecimiento profesional de la artista, también ha existido un después de sus procedimientos estéticos que para muchos son evidentes.

La artista quien se dio a conocer en todo el país por su paso en el programa del Canal RCN ‘Se busca intérprete’ en el año 2008, ha tenido un cambio en su cuerpo y en su rostro que muchos han destacado en los últimos años. De hecho, antes Paola Jara se veía con unos kilos de más y por supuesto menos voluptuosa y ante las continuas preguntas de sus fans, la misma artista ha sido sincera sobre sus cirugías dejando claro el por qué se ve tan diferente años después y a su vez tratando de acallar los chismes.

Paola Jara ha dicho claramente que tiene mamoplastia, rinoplastia y una liposucción que por supuesto le ayudó a bajar el tamaño de su cintura. Respecto a si ha tenido algún procedimiento estético en sus labios, la cantante afirmó en una dinámica de preguntas en Instagram que esto es falso, pues esta parte de su cuerpo es natural.

Voy a cerrar con esta pregunta que me la hacen mucho. Yo no tengo implantes en la cola, yo ya les he contado qué cirugías tengo. Tengo los senos, la lipo y la nariz. No inventen más porque no tengo más”… “Esto también me lo preguntan mucho y hay muchos que aseguran que tengo la boca puesta. Mejor dicho, yo no tengo ni hialurónico, ni hidratación, ni relleno, ni nada. Mi boca es natural