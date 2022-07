Pablo Mejía sorprendió con el corte de su bebé recién nacido

Pablo Mejía, más conocido como "Pablito" es uno de los fundadores e integrantes de Piso 21 está viviendo una de las etapas más importantes en la vida de una pareja, la de ser padre por primera vez, esto se hizo realidad el pasado 19 de junio, cuando su pareja la modelo Stephanía Stegman dio a luz a Bruno.

Este acontecimiento ha sido el más importante para el cantante y la modelo, ya que, venían desde hace varios años buscándolo, por lo que decidieron prepararse y hasta someterse a tratamientos para lograr quedar embarazados, por eso, desde el primer momento en el que supieron la noticia, la pareja no ha parado de mostrar su felicidad y emoción en redes.

Muestra del gran amor e ilusión de la pareja por el nacimiento del pequeño Bruno fue el sentido mensaje que la modelo colocó en su cuenta personal de Instagram tras el nacimiento del bebé.

Te anhelamos y buscamos con tanto amor mi pequeño Bru y llegaste para enseñarnos a cómo aferrarnos a la vida aun siendo tan pequeñito, Aquí te estuvimos esperando 37 semanas exactas para comenzar a caminar juntos en la vida aprender juntos cada día de nuestros nuevos roles de papas e hijo, bendecimos tu vida con Alegría, valentía, y honor, prometemos que lucharemos por tus sueños y guiarte a una vida que predomina el amor.

Y las muestras de amor y cariño no han mermado, pues recientemente el artista y la modelo compartieron un tierno momento junto a su bebé en el que le cortaban por primera vez el cabello.

El particular primer corte de cabello de Bruno

En Colombia hay una tradición que aconsejan rapar a los bebés a los meses de nacido para que su cabello se vuelva más fuerte, abundante y sedoso, algo que, no es completamente verdadero pero que, sin ir más allá se sigue como una costumbre en las familias colombianas.

Algo que caracteriza a Pablito son sus arriesgados looks y diferentes cortes de cabello, pues al artista antioqueño se ha dejado ver con infinidad de estilos y colores en su cabello, donde ha tenido el cabello rosado, azul, verde, blanco, amarillo, entre otros.

El primer corte de su bebé no iba a pasar por desapercibido y tenía que tener su sello, por eso, decidieron junto a Stephanía hacerle su primer corte al bebé con una maquina al estilo del famoso corte del "siete" un peinado de moda por estos días.

De tal palo tal astilla, primer corte de BRUUUU y muestra estilista Estrella @stephistegman

En el video se ve en primera escena al bebé cuando lo están peluqueando y posteriormente aparece también Pablo cortándose el cabello, pero al final del video aparecen los dos con el mismo corte, algo que generó cientos de opiniones en los comentarios en donde algunos se mostraron a favor y otros en contra.

"Pobre Bru, con estos papás jugando muñequero con él; que lindo se ve a mi me gusta; sinceramente no me gustó nada; no me lo esperaba; simplemente no entiendo; yo pensé que era para que le saliera parejo el cabellito; quedó hermoso; muero de ternura; hermosa familia".

