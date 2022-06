Nicolás Arrieta reaccionó a tiradera de Nodal a J Balvin

El polémico creador de contenido Nicolás Arrieta sorprendió una vez más a los internautas al realizar nuevamente uno de sus característicos videos en los que reacciona a diferentes temas que son tendencia en redes sociales, en esta ocasión sobre la polémica entre los artistas J Balvin y Christian Nodal.

El pasado jueves 2 de junio las redes sociales se encendieron luego de que el cantante colombiano de música urbana J Balvin realizara una publicación insinuando que Nodal se había copiado de su look, sin imaginar que esta acción abriera la caja de Pandora, ocasionando todo un caos que terminaría en una contundente tiradera por parte del cantante mexicano.

Dentro de las líneas de su sencillo llamado “Girasol”, el artista del país azteca dejó claro que no debe ser tomado como chiste el salir a burlarse públicamente de los cambios físicos de otras personas, sobre todo, sin conocer las cargas emocionales con las que estas estén batallando.

"Todos salimos bellos en las portadas de revistas y en las fotos que elegimos pa' subir al Insta, pero tomas mi foto de la prensa, donde me veo peor, donde me da vergüenza, luego preguntaste cabr#$ las diferencias entre tú y yo, es que yo no soy tan mie%$", dice parte de la canción.

Aunque Nicolás Arrieta ya se había pronunciado frente a la polémica que protagonizaron ambos artistas al manifestar que le parecía exagerada la reacción de Nodal ante una simple fotografía, el creador de contenido no dejó pasar oportunidad para pronunciarse una vez más al respecto, pero esta vez sobre el nuevo sencillo del cantante mexicano.

En el audiovisual, Arrieta confirma una vez más su postura frente a la reacción de Nodal y da una breve introducción del cómo y por qué inició todo este pleito entre los cantantes, además del mensaje de arrepentimiento por parte de Nodal por haber sacado el tema musical.

“Está interesante, está cool. La verdad tiene muchos puntos Christian Nodal, otros que sí pues hombre… Al fin no quiere que se burlen de la salud mental, pero él se está burlando de la salud mental, entonces se vuelven como un: Bueno, no se burlen, porque yo me burlo entonces’ (…) Sería muy chévere que J Balvin respondiera una tiradera. O sea, sí, él dice que no es lo suyo, pero ahí estaba en Instagram respondiendo y burlándose de lo de Belinda”.