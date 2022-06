¡Sin piedad! Christian Nodal y la pesada tiradera a J Balvin

En las últimas horas se encendieron las plataformas digitales luego que el artista antioqueño J Balvin hiciera lo que parecía una amistosa publicación comparándose con el artista mexicano Chrsitian Nodal, quien hace tan solo unas horas, presumió su radical cambio de look, que según Balvin, tenía algunas coincidencias con la apariencia que el mismo tuvo meses atrás.

Por ello, usó su Feed de Instagram para replicar la fotografía mientras le pedía a sus seguidores que encontraran las diferencias. Esto, no fue para nada del agrado del mexicano quien minutos después reaccionó muy molesto y agresivo ante el post, asegurando que la principal diferencia es que él si tenía talento.

Desde ahí, las respuestas de Balvin y posteriormente de Nodal no cesaron , al punto, en que el mexicano prometió responderle como mejor sabe: haciéndole una tiradera en su más reciente sencillo, que supuestamente saldría a las 12 del medio día de la jornada de este jueves, pero que por razones técnicas se postergó hasta hace unas horas.

Fiel a su palabra, el norteño lanzó en las últimas horas "Girasol" una canción que casi en su totalidad hacía enfasis a la música, comportamientos y las frases más icónicas del antioqueño, que una a una fueron tomadas en su contra.

Dentro de las líneas, el artista del país azteca dejó claro que no es chiste salir a burlarse públicamente de los cambios físicos de otras personas, sobre todo, sin conocer las cargas emocionales con las que esté batallando cada uno. Es por ello, que no perdona, que usara su foto como comparación.

"Todos salimos bellos en las portadas de revistas y en las fotos que eligimos pa' subir al Insta, pero tomas mi foto de la prensa, donde me veo peor, donde me da vergüenza, luego preguntaste cabr#$ las diferencias entre tu y yo, es que yo no soy tan mie%$".