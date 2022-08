Nicolás Arrieta habría arremetido contra Jhonny Rivera tras defender influencers

Hace un par de días el cantante colombiano de música popular Jhonny Rivera envió un contundente mensaje a los internautas que a diario se dedican a criticar a los diferentes influenciadores como Yina Calderón, Yeferson Cossio y La Liendra, por el hecho de ganarse la vida a través de la creación de contenido digital.

En aquella ocasión el artista aseguró que las personas que se dedican a criticar a este tipo de personajes públicos, son las mismas que no han logrado triunfar en la vida y cumplir sus sueños, y que al ver cómo alguien más logra hacerlo de una forma poco convencional comienzan a compararse sin darse cuenta que es precisamente el método que utilizan el que puede ser una inspiración.

Estas palabras por parte del artista parecieron no gustarle al polémico Youtuber Nicolás Arrieta, quien expresó públicamente, sin nombrar al artista, lo que opinaba al respecto. No sin antes aclarar que las historias del cantante llegaron a sus mensajes directos por medio de sus seguidores.

“Estoy aquí terminando mi stream y me envían unas historias disque que: es que uno no tiene que tener, eehh, hablar de los demás, sino preguntarse cómo crecieron y es que esto, y lo otro. Vean, yo puedo decir que yo, todo lo que yo tengo es gracias a la gente que me sigue, yo no he promocionado ni un fondo de inversión fraudulento, nadie me comenta en mis fotos que soy un ladrón, nadie me comenta que soy un ratero por promocionar cursos fraudulentos, fondos de inversión que fueron estafa e intervino la superintendencia, nadie. Entonces yo creo que la tranquilidad no la compra nada, nada te compra tu tranquilidad. Creo que eso es lo más importante, puedes ser el más millonario del mundo y si robaste a todo el mundo ¿Dónde está tu imagen? Entonces pues creo que más allá de todo es lo importante ¿No? Antes de uno ponerse a filosofar con vainas que no sabe y no conoce ¿Sí? Porque después eso le pasa a la gente que ya tiene su edad. Esa gente que echa el discurso de que ellos eran humildes y eran pobre y vienen a hablar y a criticar, porque uno está denunciando ciudadanamente, pues son cómplices, se les olvida que fueron pobres ¿Sí? Se les olvida, no les da dolor, no les da dolor en el corazón que a una ama de casa le quiten 150 mil pesos que era lo de su arriendo para un fondo de inversión, pero a mí sí me duele”.