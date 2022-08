Jhonny Rivera defendió a los influenciadores de los malos comentarios

El cantante colombiano de música popular Jhonny Rivera se cansó de ver cómo algunas personas se dedican a criticar la vida de los demás, en especial la de los influenciadores, en vez de enfocar sus energías en sus propios sueños para lograr cumplirlos y salir adelante.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula más de tres millones de seguidores, el intérprete de ‘Mi Decisión’ rompió el silencio no solo sobre las críticas que ha recibido luego de haber grabado este tema musical junto a Sebastián Ayala, sino también sobre los constantes comentarios negativos que a diario surgen en redes sociales hacia los diferentes influenciadores que viven de la creación de contenido digital.

Y es que, según sus palabras, las mismas personas que se dedican a criticar a este tipo de personajes públicos, son las mismas que no han logrado triunfar en la vida y cumplir sus sueños, y que al ver cómo alguien más logra hacerlo de una forma poco convencional comienzan a compararse sin darse cuenta que es precisamente el método que utilizan el que puede ser una inspiración.

“Yo me pongo a ver redes sociales cuando tengo el tiempo, en estos momentos tengo mucho tiempo, porque tengo una reunión, me pongo a leerlos y veo que mucha gente de la que es resentida es gente que no ha triunfado y la gente que no ha triunfado, ¿Por qué no ha triunfado? Porque dedica mucho tiempo a estar pendiente de la vida de los influenciadores; de Yina Calderón, de Yeferson, de La Liendra, ¿Y entonces qué pasa? Se empiezan a ver como que todo el mundo puede y ellos no, empiezan a ver que ¡Uy, no! ¿Por qué? Entonces se enojan con la vida, se recienten, y empiezan a ver que el que triunfa es el enemigo, en vez de pensar que: ¡Agh! Esta gente pudo, ¿Cómo pudo? ¿Cómo hicieron? A ver, ¿Por dónde hicieron?