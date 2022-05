Natalia Paris responde a quien le dice que su hija no se parece a ella

En su cuenta de Instagram con más de 1 millón 700 mil seguidores, la bellísima modelo y DJ paisa, Natalia Paris, hizo una dinámica de preguntas con sus seguidores en la que, uno de ellos, le preguntó por qué su hija Mariana Correa no se parece a ella.

Natalia, quien recientemente dio consejos para atraer a la pareja perfecta, quiso contestar explicando las cosas en las que sí se parece con su hija y agregó una característica de manera un poco jocosa.

Mariana reposteó la historia de Natalia y simplemente le agregó un “Jajaja te amo mami [emoji de corazón]”.

Muchos internautas en redes comentaron la publicación diciendo que este tipo de preguntas son muy imprudentes y que a nadie le tiene por qué importar si los hijos de famosos se parecen o no a sus papás.

“Que estupidez por dios mi hijo no se parece ni al papá ni a mí y nunca ha venido un imprudente a preguntar porque no se parece a ninguno de los dos” escribió una de las usuarias de Instagram.

“Mi hija la menor no se parece a mí. porque no me hacen esa pregunta a mí”.