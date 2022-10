"Quiere hablar mal de todo el mundo", Naldy arremetió contra Westcol

El artista Naldy, quien hasta hace unos meses aparte de su música era bastante conocido por su relación con Aida Victoria Merlano, se ha visto envuelto en toda una polémica por varias declaraciones hechas a través de redes sociales.

El cantante urbano decidió salir a responderle a un reconocido streamer, quien hace unos días en medio de una transmisión en vivo y posteriormente haber tenido de invitada a la expareja de Naldy, decidió expresar que él iba a hacer todo para conquistar a Aida y que su expareja no le preocupaba porque para él era un "pelagato".

Estas declaraciones no cayeron nada bien al cantante y decidió enfrentar al streamer a través de su cuenta oficial de Instagram.

Naldy colocó parte del video en el que Westcol se refería a él de forma despectiva, posteriormente expresa que no sabe por qué el streamer le estaba tirando o hablando mal de él, no obstante, expresa que, él cree que se le subió la fama a Westcol.

El parcero Westcol yo no sé por qué me está tirando, diciendo que soy un pelagato, este parcero cogió plata hace tres meses y eso quiere hablar mal de todo el mundo ahora, se creció porque ganó tres pesos.

El cantante en medio de su respuesta decidió responderle de forma contundente al streamer y hasta lanzarle un fuerte comentario en donde lo comparaba con un cantante puertorriqueño y un personaje del "Chavo del 8".

Asimismo, Naldy decidió expresarle a Westcol que en vez de estar enviando mensajes de odio a él y a su colega Herrera, debería estar enviando mensajes de amor y de apoyo.

El streamer en principio se vio sorprendido por las declaraciones del cantante, y por eso decidió expresarle que todo lo que había dicho había sido en forma de broma y por el momento de la transmisión.

Yo no sé porque ahora todos le tiran a Westcol, bueno yo soy una persona que acepta sus errores, yo cuando le dije que era un pelagato, era el momento en Twitch por joder, si tu coges solo ese clip va a quedar fuera de contexto, yo no te conozco y no sé quién eres, y mi intención no era hacerte sentir mal.