Escuchando RBD, Marcela Reyes se derrumbó al recordar momento de su pasado

Marcela Reyes se ha catalogado en el último tiempo como una de las Djs de Guaracha más reconocidas en Colombia, logrando llegar con su música a múltiples partes de ciudades y municipios del país, asimismo, también se ha logrado posicionar en redes sociales, en donde goza de una gran comunidad de seguidores.

Es el caso de Instagram, donde Marcela posee más de 2,5 millones de seguidores, con quienes comparte a diario parte de su vida familiar y laboral, en especial con su hijo Valentino y su esposo B. King, quienes son la adoración de la Dj y con quienes disfruta de sus ingresos.

No es un secreto que la Dj gracias a su carrera artística y su posicionamiento en redes sociales ha logrado ir acumulando un buen capital que le ha servido para llevar una vida bastante cómoda y adquirir todo eso que en algún momento soñó, como su lujosa camioneta y su automóvil deportivo, el cual hace unas semanas fue centro de polémica.

No obstante, Marcela nunca ha negado que todo lo que tiene es gracias a su esfuerzo, trabajo y dedicación, por eso, recientemente se derrumbó en lágrimas al recordar un momento de su vida en el que las comodidades y los lujos no estaban presentes.

Marcela Reyes se derrumbó al recordar que no podía ver RBD por no tener parabólica

La Dj compartió a través de sus historias de Instagram el momento en el que se encontraba cantando a "grito herido" la canción "Sálvame" de la agrupación RBD, no obstante, de un momento para otro se derrumba y empieza a llorar mientras suena la canción.

Es ahí donde la Dj decide explicarles el porqué de sus lágrimas, pues, estas se debían a un momento de su pasado cuando la famosa telenovela mexicana estaba en furor y todas las personas querían verla, sin embargo, ella era una de las personas que no pudo disfrutarla en vivo porque en su momento el programa era transmitido por un canal internacional.

Wow, se me encharcaron los ojos y temblé y todo, imagínense que, cuando RBD estaba al aire yo no podía verla porque yo no tenía la parabólica o el canal donde la daban.

De no tener mucho, a tener una vida con grandes comodidades

Asimismo, Marcela explicó que sus lágrimas era de felicidad, porque recordaba con nostalgia esos momentos en los que no tenía mucho y ahora la vida le sonríe y puede vivir tranquila y sin ningún tipo de necesidad.

Me dio nostalgia, porque la vida cambia muchísimo y mi vida hoy en día, wow, uno llora también de felicidad y no solo de tristeza, tengo muchas cosas que agradecerle a Dios. Perdón, pero recordar de dónde vengo me da mucha emoción, llegar hasta acá me da mucho orgullo.

No obstante, aprovechó el momento para enviarle un mensaje de motivación a sus seguidores, con respecto a soñar y luchar por los sueños.

La vida no es suerte, es disciplina, todo lo que yo he logrado es disciplina, es berraquera, háganle que todo es posible, yo tuve muchos sueños y los he ido cumpliendo, tengan claro que los sueños se cumplen en el tiempo de Dios.

