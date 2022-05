Con inéditas fotos, Mike Bahía envió conmovedor mensaje a Greeicy

El cantante de pop y musica urbana Mike Bahía enterneció las plataformas digitales en las últimas horas al compartir un emotivo mensaje para su prometida y la madre de su hijo Greeicy Rendón, quien recientemente fue blanco de críticas por supuestamente no querer a su bebé, todo esto, a cuenta de unas palabras sarcásticas donde la también cantante le decía a su bebé que también necesitaba tiempo para ella.

No dejes de leer: Laura Jaramillo opina acerca de las críticas que recibe Greeicy

Muchos no interpretaron correctamente sus palabras y se atrevieron a asegurar que trataba mejor a sus mascotas que a Kai, su primogénito, esto, motivó a que no solo Greeicy sino su pareja Mike Bahía, salieran a aclarar que era un simple mensaje con humor, ya que ella amaba profundamente a su pequeño y amaba dedicar su tiempo a él.

Mientras la también actriz prefirió darse una pausa en redes tras lo sucedido, su pareja sorprendió unas horas más tarde con un emotivo post, donde resaltaba no solo el profundo amor que tenía hacía ella, sino la admiración que le despertaba diariamente por su gran labor como compañera de vida y sobre todo como mamá, ya que era un nuevo roll que cumplía a cabalidad, convirtiéndose incluso, en la mamá que muchos quisieran.

Te admiro cada noche un poco más! Pero sobre todo le doy gracias a la vida por despertar tan bien acampando cada mañana! Nuestro Bb tiene la mamá que muchos quisieran tener! Te amo compañera! Esta linda aventura apenas empieza! (pd: se que me vas a matar por la segunda foto; pero a mi me encanta).

También te puede interesar leer: La maniobra de Mike Bahía con su bebé que criticaron sus fans.

Las inéditas fotos donde Greeicy luce agotada

Como se puede evidenciar, estas palabras vinieron acompañadas de dos inéditas fotografías donde Greeicy luce exhausta tendida en el piso con ropa cómoda y rodeada de sus perritos, mientras en la segunda fotografía luce mucho más fatigada aún, tomando un descanso con su boca abierta. Estas fotografías, ilustran según los seguidores y palabras de Mike, parte de la labor diaria ue hace su compañera con su bebé y hogar.

Bastaron minutos para que su post superara los 711 mil "me gusta" y acumulara miles de comentarios, que en su mayoría elogiaban la manera en que valoraba el proceso que vivía su pareja y sobre todo, que le apoyaba en el mismo. Otros agradecieron que como pareja, sean honestos en cuanto al proceso que viven y no traten de romantizar los trasnochos, cansancios, etc.

"Esa etapa esa cosa berraca, casi nos enloquecemos nosotros", "Qué amor bonito!", "La realidad de las mamás que solo ellas conocen… las admiro montones", "Admiración total por este par", "Es agotador pero el amor más grande del mucho mucha empatía con ella", "me encata que esta pareja no trata de romantiza lo difícil que es realmente vivir esta etapa" y "Para todos los que juzgan a veces lo que mostramos en una foto o un vídeo en redes no es ni el 2% de nuestras vidas, ella ama su hijo y punto", fueron algunos de los comentarios.