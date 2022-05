Laura Jaramillo opina acerca de las críticas que recibe Greeicy

La modelo y empresaria colombiana, Laura Jaramillo, quien se hizo viral hace unos años por un altercado con Andrea Valdiri, usó sus redes sociales para defender a la actriz y cantante Greeicy Rendón, quien ha sido blanco de críticas por la manera en la que se refiere de la maternidad y por como le habla a su hijo.

En su cuenta de Instagram con más de 410 mil seguidores, la empresaria subió varias historias en las que habla de la situación por la que pasa la cantante y criticó a las personas que muestran a la maternidad como algo perfecto.

“Hay tantas personas en las redes que muestran la maternidad como algo perfecto y la maternidad no es perfecta, la maternidad es muy difícil, la maternidad es durísima. Es linda, obvio, uno se goza todo el proceso. Pero, por ejemplo, Greeicy, es que mucha gente la critica, pero es que esa es la realidad de lo que vivimos las mamás, sino que a la gente le da pena mostrarlo, le da miedo mostrarlo, a las personas les da miedo decir ‘me siento agotada’.

Laura recalcó que la vida de las mamás no es necesariamente como la muestran muchas mujeres en sus redes sociales.

“Yo no sé, pero yo aquí veo muchas mamás que viven una vida de muñecas ¿En qué mundo es ese? Jajaja ¿En qué mundo es ese? Porque aquí no es, no es” dijo Laura en un tono de indignación” finalizó.