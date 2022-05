La maniobra de Mike Bahía con su bebé que criticaron sus fans

La cantante valluna Greeicy Rendón cumplió en la jornada de este fin de semana un mes desde que dio a luz a su primogénito Kai, del que hasta ahora no ha mostrado muchos detalles físicos, más que la planta de de sus pies, sus manitas y recientemente parte de su cabecita, mientras le reclamaba sarcásticamente, por demandar casi que todo su tiempo.

Recordemos que estas palabras no fueron recibidas correctamente por muchos que se enfocaron en atacarla por supuestamente no querer a su bebé, a lo que esta se vio motivada a volver a pronunciarse en sus historias para explicar que simplemente es su manera de hablarle con humor, pero que ella ama incondicionalmente a su pequeño.

Sin embargo, entre la ráfaga de historias compartidas por la caleña, también hubo otra que llamó particularmente la atención, por la arriesgada e "irresponsable" maniobra que estaba haciendo Mike Bahía con su recién nacido. Se trata de un clip donde el interprete de "Buscándote", se ve montando a equilibrio en una tabla de una sola rueda, que no dejó para nada tranquilos a los internautas, que no dudaron en atacarlo y otros en enviarle consejos, para que evite esas actividades con el bebé en brazos.

"Yo no estoy de acuerdo con el papa haciendo eso con el bebe, uno no esta exento de algún accidente, Dios no lo quiera se tropieza con esa maquina y no tiene formar de reaccionar, no lo haga mas", "sé que ambos están disfrutando y aprendiendo de este proceso de ser padres, pero Mike, confianza mató a seguro y es mejor prevenir accidentes para tu bebé" y "no puedo creer que ella lo grabe tan campante como si no pudiera ser grave una caída", comentaron algunos.