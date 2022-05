“Se me parecieron muchísimo a los ojos de Greeicy”, Mike Bahía sobre su hijo Kai

El cantante Mike Bahía nos habló en Buen Día Colombia cómo ha vivido su paternidad de su pequeño hijo Kai, fruto de su relación con la artista Greeicy Rendón.

Tras la pregunta de cómo se siente en su nueva faceta familia, no tardó en detallar lo bien que ha estado.

“Increíble, me siento demasiado bien acompañado, en este momento es donde uno sabe” , dijo.

Ante el interrogante sobre cómo ha sido esa corta etapa como padre, destacó lo mucho que ha ido aprendiendo.

Sobre cómo fue el primer momento en que cargó a su pequeño, resaltó lo primero que le impactó.

“Me sorprendió como sus ojos estaban así súper grandes, súper abiertos, se me pareció muchísimo a los ojos de Greeicy, fue un momento muy lindo que no podía describirte con palabras y que se ha ido volviendo más lindo, es un momento que no termina”, comentó.