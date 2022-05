Los cómicos videos con los que Mike Bahía reapareció en Instagram

Hace varias semanas (el pasado 21 de abril) que se conoció el nacimiento de Kai, primogénito de la cantante caleña Greeicy Rendón y el también cantante Mike Bahía, quien aprovechó este magno momento, para dedicarle un fraternal mensaje de gratitud y orgullo a su prometida.

Desde entonces, la ausencia de los artistas en redes sociales ha sido latente, al parecer, porque están disfrutando en completa privacidad, las primeras semanas de vida de su pequeño. Sin embargo, entre Greeicy y Mike, ha sido el segundo el que mayores apariciones ha tenido.

Como ejemplo de ello está su más reciente carrete de historias, donde se mostró disfrutando de su llegada a Sucre, Bolivia, donde tiene agenda para cantarle a sus fanáticos.

Durante su llegada, el caleño aprovechó uno de los filtros más en tendencia del momento, para generar un poco de humor entre sus banda musical.

"¿Todo bien Gelbercillo? es que me parte el alma verlo así" preguntó el cantante, mientras lo mostraba con el filtro puesto, donde parecía que estaba a punto de llorar...."Y se lo come todo, me hace el favor, pero sin llorar", añadió entre risas, mientras lo grababa con el filtro a punto de comer.