Así fue el tierno saludo de Lincoln Palomeque a Carolina Cruz

Los fans de Carolina Cruz y Lincoln Palomeque se ilusionaron al ver un mensaje muy tierno del actor para su ex esposa, todo esto gracias al cumpleaños de la presentadora. El mismo se dio a través de la red social Instagram, en el espacio de las historias. En la foto sale ella junto a sus dos hijos.

Hace un par de meses, ambos decidieron contarle al mundo que estaban viviendo un momento difícil en sus vidas, pues se encontraban en pleno proceso de separación, situación que puso muy tristes a sus seguidores, pues cabe resaltar que esta era una de las parejas más estables de la farándula colombiana, además de una de las más queridas.

Tras pedir un poco de discreción y privacidad con este tema, nunca más se les volvió a ver juntos, y mucho menos compartir publicaciones en redes sociales, ni siquiera junto a sus hijos, pero para este domingo, Palomeque decidió hacerle un breve, pero sentido homenaje, a Carolina, quien está celebrando sus cumpleaños.

Esto fue lo que escribió Lincoln, y que fue replicado por varias páginas de chismes y farándula, y en las cuales una gran cantidad de seguidores decidieron comentar sobre lo sucedido, sobre todo asegurando que él es un caballero. Cabe resaltar que varios de ellos los felicitaron por llevar una relación tan madura y poder realizar este tipo de muestras de cariño y respeto.

También es válido resaltar que otros comentarios se enfocaron en que el mensaje fue muy seco, situación que creó un debate en redes sobre si era mejor haber dejado un mensaje o no haber puesto nada.

Le faltó poner cordial saludo; para esto no ponga nada; por lo menos la saludó, ella a él no; casi me mata de un coma diabético; qué expresivo, entre otros comentarios.