Melina recibe lluvia de elogios tras baile que coordinó en cuatro minutos

La presentadora Melina Ramírez dejó boquiabiertos a miles de sus fanáticos luego de mostrarse bailando.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene casi cinco millones de seguidores, la modelo compartió un video en el que se mostró realizando una coreografía.

Melina cautivó bailando

Según detalló es el primer video que decidió realizar para abrir su cuenta en la red social TikTok, donde son tan populares este tipo de contenido.

En la grabación se dejó ver luciendo ropa deportiva muy cómoda junto a uno de sus allegados realizando uno de los bailes más virales de la plataforma.

Al aire libre, aparentemente, desde un parque, ofrecieron sus mejores movimientos de cadera, aunque detalló que planea mejorar y que sus próximos videos similares, estén mucho mejor.

“Primer baile de Tik Tok. Lo coordinamos en 4 minutos, literal. El próximo seguro estará mejor. Tengo que practicar más para estar al nivel de Matías”, confesó la caleña en la descripción de la publicación.

Tras su revelación, logró miles de “me gusta” y comentarios donde la llenaron de halagos por su belleza y talento para el baile.

“Hiiittt, yo me hubiera tardado 24 horas jajaja", "está bueno", "¿4 minutos? A mí eso no me sale ni en 4 años", "literal 4 minutos, pero igual me encantó ! El próximo será mejor", "Uy no, yo no hubiera podido bailar así, no coordino esos pasos", "hermosa, importante que cuando bailes mantén la mirada en alto y verás que se te ve mucho mejor y con estilo", "excelente, linda y bella", "me encanta", "te quedó muy bien", "bellísima Meli, como siempre", "yo me hubiera demorado una semana jajajaj", "eres tan linda como una muñeca", fueron algunos de los mensajes que le dejaron sus admiradores.

La modelo ya se había dejado ver bailando en dos ocasiones, una al ritmo de reguetón y otra bailando música contemporánea, uno de sus géneros favoritos.

Si bien, en ambas ocasiones se llevó todos los aplausos de sus seguidores, la modelo no continuó realizando este tipo de publicaciones, hasta ahora, que finalmente se decidió a presumir su talento para la danza.

Por ahora, la presentadora continúa deleitando y entreteniendo a sus miles de fanáticos con su contenido de su estilo de vida y trabajando sobre su emprendimiento de productos de vida saludable, con los que tan buena acogida ha tenido.

