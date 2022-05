Melina Ramírez enamoró a sus fans con su dedicatoria del Día de la Madre

La presentadora Melina Ramírez llenó de ternura las redes sociales tras compartir un amoroso video junto a su pequeño hijo Salvador y su mamá.

Por medio de su cuenta de Instagram, donde tiene casi cinco millones de seguidores, la modelo compartió una grabación en la que recopiló imágenes con su hijo y su madre.

Con dicho clip aprovechó para dedicarles amorosas palabras en marco del Día de la Madre.

“A mi madre que ha caminado a mi lado siempre, que me guía y me enseña con amor todos los días. A mi más grande maestra, porque por ella soy la persona, la mujer y la madre que soy.

A mi hijo, que me eligió para guiarlo, a mi motor, mi fuerza, a mi otro gran maestro. Ser tu madre es mi mayor bendición y aprender a tu lado es algo maravilloso.

Doy infinitas gracias por ustedes dos. Los amo”, les escribió.