Melina reveló que extraña sus días como bailarina con deslumbrantes fotos

La presentadora Melina Ramírez se pronunció en el Día Internacional de la Danza para confesar lo mucho que extraña sus días como bailarina.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene casi cinco millones de seguidores, la caleña compartió un carrusel con varias fotografías en la playa.

En las instantáneas se dejó ver en su viaje a Santa Marta posando entre palmeras y luciendo un traje de color blanco, con el que dejó al descubierto parte de su abdomen y sus piernas.

Ofreciendo sus mejores poses hacia la cámara, la modelo incentivó a sus admiradores a bailar y confesó lo mucho que extraña cuando dedicaba sus días a bailar contemporánea.

Tras su revelación, logró miles de “me gusta” y decenas de comentarios donde la llenaron de halagos por su belleza con poco tiempo de revelada.

“El blanco te luce como a ninguna", "bonita y bella", "hermosa", "eres increíble, ya con un hijo y tienes tu cuerpo como si nada, siempre hermosa", "eres una diosa", "divina", "gracias por existir", "la mujer más hermosa de Colombia", "Dios mío, ni esa playa es tan bella", fueron algunos de los mensajes que le dejaron sus admiradores.

Cabe recordar que, la primera vez que la empresaria se dejó ver realizando danza contemporánea fue en el video musical de “Soul” donde se le midió a producir la canción en colaboración de Deer Models and Friends.

Por otra parte, en marco de que se acerca el Día de la Madre dedicó unas palabras a su mamá, donde le expresó lo mucho que la ama.

“Te celebro desde ya. Te celebro todos los días mamá, mi maestra, mi amiga. Me has enseñado que la verdadera belleza nace en el interior. Me has enseñado a ver belleza en todo y en todos. En mí. Gracias.

Mi mamá y yo compartimos momentos muy especiales, desde una palabra, una meditación, hasta una rutina de belleza”, añadió.