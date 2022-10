¿Nuevo amor? Captan a Jessica Cediel y productor musical cenando muy juntos

Desde hace varios meses, Jessica Cediel ha mostrado en sus redes sociales algunos detalles que ha recibido, entre ellos muchos ramos de flores, mostrándose muy agradecida por lo detalles a un misterioso hombre cuya identidad nunca fue revelada por la actriz pero que parece que fue descubierta este fin de semana.

La actriz y presentadora publicó varias historias en su cuenta oficial de Instagram, en las que mostró que estuvo disfrutando de su familia, pues le reveló a su papá la gran sorpresa de que ella le estaba remodelando la casa, algo que causó una conmovedora reacción de Alfonso Cediel. Pero, Jessica Cediel también tuvo tiempo para divertirse con quien podría ser su nuevo amor.

Jessica Cediel disfrutó de las presentaciones y el vino

En su cuenta oficial de Instagram, Jessica Cediel se mostró en el Rancho MX, cenando, disfrutando de presentaciones de música popular en vivo y tomándose unas copas de vino, sin embargo, en todo momento la presentadora se mostró sola, o por lo menos no dejó ver con quien estaba acompañada pues en algunas de sus historias se escuchaban a varias personas cantando.

Pero este lunes se conoció que Jessica Cediel estuvo muy bien acompañada del que posiblemente sería su nuevo amor, se trata del reconocido productor musical Ovy on the Drums, que ha trabajado al lado de grandes artistas como Karol G, Danny Ocean y Paulo Londra.

Ovy on the Drums sería el nuevo amor de Jessica Cediel

Y es que Jessica Cediel y Ovy on the Drums, al parecer son muy buenos amigos o quizás algo más, pues en el video, que al parecer fue grabado por otro de los asistentes al lugar, ambos se muestran muy cercanos, e incluso en determinado momento el productor abraza, agarrándola por la cintura, a Cediel, mientras ella está sentada cantando una de las canciones que se están interpretando en ese momento.

Este video ha causado especulación entre los internautas que afirman que Ovy on the Drums sería el nuevo amor de Jessica Cediel, no solamente por el video que salió a la luz este lunes, sino porque muchos han compartido algunos mensajes que ambos se han intercambiado en las redes, sociales desde hace varias semanas.

Aunque hay otros que afirman que quizá solo son buenos amigos, pues la pareja no estaba cenando sola ya que en la mesa se ven a más personas, por el momento esto se trata solo de rumores y ni la presentadora ni el productor se han pronunciado al respecto.

