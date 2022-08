El inédito acto por el que Mateo comparó a su novia con Carlos Feria

El deportista antioqueño Mateo Carvajal sorprendió y divirtió hace tan solo unas horas a sus millones de fanáticos al publicar una serie de videoclips, donde cobró venganza de una pesada burla pública que le hizo su novia Stephanie Ruíz y que lo dejó en vergüenza con sus millones de fanáticos.

Recordemos que ella mostró el estado viejo, deteriorado y roto de sus boxers, motivo, por el que aún los internautas y sus amigos siguen burlándose de él. Como en todo juego largo hay desquite, esta vez, la oportunidad para "tumbar a un ídolo" fue de Mateo y expuso públicamente una prenda deterioriada de su pareja, quien se ha convertido en todo un referente de moda en redes, por sus outfits fashionistas y buen gusto a la hora de vestirse.

"No saben el material que tengo...venga, usted y yo vamos a negociar, ¿se acuerda la curtida que me pegó por mi boxer en mal estado? hay, ustedes no saben, que desilución, se les va a caer un ídolo, solamente les digo eso ", expresó Mateo entre risas.

Unos minutos más tarde, el antioqueño agarró desprevida a Stepha quien estaba revisando el celular recostada en la cama, para mostrar el mal estado de sus medias, las cuales se veían muy gastadas. Este aprovechó una filmación en primer plano, para advertirle que igual que como ella hizo, la ridiculizaría en redes.

Mientras este grabó, la también empresaria se soltó en risas diciéndole que no lo fuera a publicar. Sin embargo, fiel a su estilo comenzó a grabar sus historias con el preámbulo a lo que ella intentó abrazarlo por detrás, pero en su mala postura, lo apretó fuerte del cuello, a lo que Mateo tuvo una cómica e inesperada reacción, comparándola con Carlos Feria, por el polémico video con su pareja, el cual ya aclararon que fue toda una confusión.

Tras esto, Stepha quiso hacerle una aclaración a sus fanáticos y es que todo fue un mal entendido y trampa de Mateo, con el fin de hacerla quedar mal en redes.

"Vea yo estaba hablando por teléfono y mi otra media está buena y el me estaba jodiendo la media, me la estaba estirando, sí, me dañaste mis medias...yo no puedo creer que usted sea tan mentiroso y tan vengativo, yo estaba hablando por celular y me dañó mis medias, solo para que hicieramos conjunto", expresó la mujer.