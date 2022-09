El susto que le pegó Mateo Carvajal a Salvador en videollamada

El deportista antioqueño Mateo Carvajal se ha convertido en uno de los creadores de contenido más sonados y seguidos en el último tiempo en Colombia, pues el antioqueño goza de más de 4,4 millones de seguidores en Instagram, red en la que más comparte contenido.

Asimismo, el deportista constantemente sorprende y genera polémica en redes debido a su relación junto a la modelo Stephanie Ruíz con quien ocasionalmente sorprenden con sus videos románticos, sus picantes confesiones y sus bromas.

Precisamente, el sentido del humor es algo que caracteriza al antioqueño, muestra de ello fue una broma que decidió hacerle a su hijo Salvador, fruto de su relación con la modelo Melina Ramírez, a través de una videollamada.

Mateo compartió el divertido momento en el que decidió llamar a su hijo por videollamada para jugarle una broma junto a un amigo suyo, pues el deportista saluda con gran emoción a su hijo y le dice que le va a mostrar una amiga muy linda, algo que genera de inmediato gran curiosidad en el menor, quien se acerca con expectativa a la cámara.

Sin embargo, tras captar su atención, el deportista decide enfocar a su supuesta amiga y cuando de repente esa misteriosa mujer que tenía el cabello largo y sedoso, deja ver su rostro saludando a la cámara, sorprende al menor con una voz gruesa y con barba en su rostro.

El menor de inmediato al ver al hombre que lo está saludando, quien pensaba que era una niña, sale corriendo y se quita de la cámara, el deportista no aguantó la risa y decide indagarle a su hijo el porqué de su reacción.

Salvador que ya está empezando a hablar claramente, le indica a su papá que esa persona no era una niña y que no estaba linda.

La reacción de Salvador no pasó por desapercibida y de inmediato hizo que cientos de internautas reaccionaran al jocoso momento, pues algunos se enternecieron con la reacción del menor.

No es una niña, que ternura de salva, hermoso Dios lo bendiga siempre; a mi me trauman; que buena reacción; Salvador es lo más lindo; lo más lindo de entrar a ver los comentarios es que no hay señoras criticando; qué ternurita; la creación mas linda de tus papis; pero cuando le hablo de que le iba a mostrar una niña ahí si salió; tan bello ese bebé. Fueron algunos de los comentarios más destacados.