Mateo Carvajal mostró su molestia por las personas que ridiculizan a los demás

En sus cuentas de Instagram el deportista e influenciador Mateo Carvajal se dejó ver muy incómodo por una situación que al parecer ha vivido muy de cerca y que le “choca”. Es por eso que no dudó en drenar su incomodidad y dejar un sentido y directo mensaje a quienes lo siguen, incluso a sus amigos.

Y es que Mateo Carvajal aseguró que muchas veces le ha tocado compartir la mesa con personas que solo saben llegar, abrir su celular y empezar a ridiculizar o criticar a más personas, “y esto me choca”, expresó en sus videos donde además agregó que no sabe por qué siempre hacen ese tipo de acciones con personas que en la mayoría de los casos ni conocen.

En otros videos donde el generador de contenido se desahogó dejó saber que eso no está bien, sobre todo porque esas mismas personas que salen hablando o lanzando comentarios a otras, por cómo se visten, como hacen su contenido, etc., luego se convierten en su propio espejo, y justo ahí es cuando les incomoda.

“No me gusta sentarme con personas así. Pero cuando la pelota pasa de su lado, y le toca a esa persona que habla tanto, subir un contenido, subir una foto, ahí meten a Dios, y él es único que juzga. Qué pereza tener que aprender lecciones a partir de que a usted le toque vivir lo mismo que usted critica”, expresó el influenciador.

Y es que según Mateo Carvajal muchas personas que señalan critican y emiten comentarios negativos de otras personas, son las mismas que al recibir esos mismos comentarios y críticas de otros, “se escudan en Dios” y creen que ahí son las víctimas.

Mensaje sin filtros

Ante esto, Mateo Carvajal fue muy sincero con ese tipo de personas que al parecer tiene o muy cerca o le ha tocado ver situaciones muy personales, a ellos les dejó saber la importancia de “cerrar la boca”, y es que para él es importante emitir comentarios, pero no juicios, y no siempre abrir la boca para hablar mal, para criticar, para señalar, sobre todo si no se conoce a la persona. Por lo que para Mateo Carvajal el llamado fue para quienes lo ven, pero también para él mismo, pues considera que esto también es un tema de energías.

“Si usted llega a una situación así, al menos dele manejo, dígale, sabes qué, yo lo haría diferente, pero está bien. Pero, toda esa sumatoria de defectos, se va juntando y después le revienta a uno en la cabeza”, agregó el influenciador.

Y es que destacó que muchas veces, esas mismas personas están lamentadas preguntándose por qué les pasan las cosas, por qué viven de tal manera, por qué les pasan situaciones muy duras, y para él la respuesta está en esas acciones que hacen contra los demás.