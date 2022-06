Martina la Peligrosa reveló romántico video con su nuevo novio

La cantante Martina la Peligrosa derrochó romanticismo a sus miles de fanáticos al revelar un amoroso video junto a su nuevo novio, el tatuador Daniel Caballero.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de dos millones y medio de seguidores, la artista compartió un video en el que se mostró muy cariñosa con su pareja.

En la grabación recopiló varios momentos que ha vivido con su novio al ritmo de su nueva canción “Diamante” junto a su colega Benú, cuyo video musical suma más de un millón y medio de reproducciones en YouTube con pocos días de haberse estrenado.

“Mucho más”, escribió Martina en la descripción de la publicación.

Tras su revelación, logró miles de “me gusta” y decenas de comentarios donde los llenaron de halagos por su relación.

“Qué lindo verte así de FELIZ", "LOS AMOOOOOO PAR DE BELLEZASSSSSSSS", "esa sonrisota", "lindo por su amor fuerte abrazo para ambos", "qué bellos, me encanta", "qué belleza MARTI", "qué viva el amor bonito, el que no tiene miedo de perder, el que desborda seguridad. Me alegra demasiado verte feliz Marti, eres una mujer increíble. Te mereces todo lo hermoso y lo más bonito de esta galaxia", "tu sonrisa lo dice todo", "qué bonitos", "lindos carajo", "qué bonito es el amor correspondido en iguales cantidades. Te lo mereces Marti", "merecido después de tanto cobre", "Mucha suerte y que seas muy feliz, Martina", fueron algunos de los mensajes que le dejaron sus admiradores.

¿Cómo conoció Martina la Peligrosa a su novio?

Cabe recordar que, es la primera vez que la cantante lo publica en su feed, pues, aunque ya lo había dejado ver por medio de sus historias, pocos sabían de que hace algún tiempo, la joven había dado comienzo a una nueva relación.

Semanas atrás, activó la herramienta de preguntas en la red social y allí la cuestionaron sobre cómo se conoció con él asegurando que fue a finales del año 2021.

“Yo solo me fui a tatuar y él me retó a rapear. Muchas cosas pasaron en la mitad desde ese tiempo hasta hoy, pero aquí estamos y ha sido la mejor decisión de mi vida”, aseguró.

Por su parte, él se ha mostrado un poco más reservado al respecto, pero también ha manifestado lo enamorado que está de la artista.

