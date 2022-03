Martina ‘La Peligrosa’ confesó si le da miedo o no quedarse soltera

A Martina ‘La Peligrosa’ siempre se le ha preguntado sobre el amor, pues la cantante, aunque no tiene ahora mismo una persona con una relación estable, sí se ha visto muy feliz y enamorada, no solo de alguien sino de sus proyectos y vida.

Es por eso, que en sus redes sociales ahora cuenta esos momentos de su vida, esos episodios donde fue feliz, pero también esos momentos que ahora le sirven para contar anécdotas de lo vivido en sus relaciones amorosas.

En uno de sus más recientes videos la cantante se dejó ver por medio de un audio que dobló, su reacción ante la pregunta de cómo se sentiría al quedarse soltera para siempre.

En el video se puede ver cómo ella asegura por medio del audio, que no tiene miedo de quedarse soltera, pues hay muchas personas con quien platicar, es decir, soltera sí, pero soltera no.

Además, se ve también apoyada en el audio ella argumenta que uno nunca está solo, y que siempre habrá gente con quien hablar y compartir. Más de uno se preguntó si esto era una declaración de la cantante, o simple coincidencia, pues vale la pena destacar que Martina ‘La Peligrosa’ actualmente no tiene una persona que esté a su lado, o por lo menos no la ha dejado ver en redes sociales, por lo que no se sabe si esto es una perta de su realidad con la que se identificó.

Lo cierto es que en los comentarios todos sus seguidores le manifestaron, que no es malo estar sola, pero no todo el tiempo, mientras que otros les manifestaron que la compañía siempre es necesaria y que esperan que ella consiga un gran amor que la haga incluso inspirar más canciones.

