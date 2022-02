La divertida anécdota de Martina ‘La Peligrosa’ con un domiciliario

La cantante Martina La Peligrosa genera contenido en sus redes sociales de todo su estilo. Empezando porque siempre busca las formas de contar sus experiencias desde la diversión y hace que más de uno se identifique con ella.

Eso mismo pasó en su más reciente video publicado en su cuenta de Instagram, donde contó la experiencia que tuvo con un domiciliario.

En el video la cantante además se deja ver haciendo su rutina de maquillaje, y se muestra al natural. Todo esto para contar que pidió un domicilio, pero no preguntó ni le preguntaron en qué forma pagaría.

Por eso, al llegar el domiciliario, le preguntó que, si podía pasar más tarde por el pago y él le respondió que no, sin embargo, le dijo que podía hacer una transferencia y así quedarse con las cosas que había pedido. Ella aceptó.

Sin embargo, resaltó que salió sin maquillaje, espelucada y que, en ese mismo momento, el domiciliario le pidió una foto. De inmediato quedó pensativa pues no estaba en las mejores condiciones, pero no le iba a despreciar la fotografía, por lo que le dijo, “toma una selfie”.

El domiciliario no entendió y le dijo, “disculpe, es una foto a su celular, de la transferencia”. Ella muy apenada no le quedó nada más que mostrarle el celular y al mismo tiempo reírse internamente porque se ilusionó y pensó que el domiciliario la había reconocido, pero no fue así.

Mastina La Peligrosa terminó su video, expresando que “somos un ser más”, en tono de canción y de chiste y que muchas veces se piensa que todo el mundo los puede conocer, pero no es así.

