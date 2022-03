Martina La Peligrosa se quemó el cabello haciendo un video

Martina La Peligrosa recientemente divirtió y también preocupó a muchos de sus fanáticos en las redes sociales luego de haber compartido un video con el que mostró cómo había quemado su cabello.

Todo esto ocurrió por medio de su cuenta oficial de Instagram, en la que la colombiana quien estaba intentando grabar un atractivo video, mostró el justo momento en el que todo se tornó un poco preocupante.

Martina quien siempre se ha destacado por su espontánea personalidad y su talento para el canto, el baile, la actuación y más, se dejó ver frente al lente de la cámara de su celular estando acostada en el piso y luciendo un atractivo atuendo de color rojo.

No obstante, la mujer también tenía a su alrededor diferentes velas blancas las cuales estaban con la llama encendida y en el momento en el que ella se puso unas gafas oscuras intentando seducir a quienes la estaban viendo, tomó su cabello con una de sus manos sin imaginar que iba a quemarse una de las puntas.

El corto clip también sacó varias risas cuando ella decidió acompañar el video con un divertido audio que hizo alusión a lo que había ocurrido y ella se rió del lamentable hecho.

“Hay gente que graba y donde la ca”·$& lo borra, yo no, a mi me vale madres. Si está gracioso lo dejo y me sirve para recordarme que soy pende”·%& porque de repente se me sube y digo que estoy haciendo bien las cosas y luego… sí, soy pen··%$”.