María y Daniela Legarda peinan a su hermanita por primera vez y así lo lograron

Las influenciadoras María y Daniela Legarda derritieron de ternura al revelar cómo lograron peinar por primera vez a su hermanita menor.

Recordemos que los padres de las creadoras de contenido llevan separados hace un buen tiempo, pero dicha separación la sabían muy pocos, pero salió a la luz luego de que las jóvenes dieran a conocer que su padre había tenido otra hija con su actual pareja, de la que se sabe muy poco.

Tras la llegada de la niña, las famosas hermana Legarda dieron a conocer la nueva integrante de la familia y aunque no suelen mostrarla muy seguido en sus redes sociales, recientemente lo hicieron para compartir su experiencia de haberla peinando juntas por primera vez.

A través de sus respectivas cuentas de Instagram, donde suman millones de seguidores, ambas compartieron un video en el que revelaron cómo fue el amoroso momento.

Así peinaron las influenciadoras a su hermana menor

En la grabación se ven a las influenciadoras muy emocionadas, mientras que la niña parece no entender nada.

Allí intentan hacerle una pequeña cola en la parte de arriba, pero ella no paraba de moverse de un lado a otro, pero luego de varios intentos lo lograron.

De inmediato María y Daniela se tiran al suelo y la niña solo se queda mirándolas.

“Nos desmayamos de su ternura”, agregaron sobre la publicación.

Posteriormente la muestran sobre un carro de juguete y con humor mencionan que ella solo quiere huir.

Después logran hacerle otra colita y nuevamente se tiran al piso, provocando risas en la niña.

“Nos desmayamos de nuevo de su ternura”, añadieron las jóvenes.

Finalmente la pusieron a bailar de un lado a otro y cantando “eso tilín, baila tilín”.

“Baile de celebración”, fue como lo titularon.

Tras su revelación, lograron miles de “me gusta” y decenas de reacciones donde las llenaron de halagos por el cariño que le brindan a su hermanita.

“Parecen niñas pequeñas jugando con la muñeca más hermosa, qué linda”, “Es muy adorable", "ella es tan genial, OMG", "Tan hermosa, está muy grande", "Cosita divina", "Eso tilin jajaja", "me encantan", "Las mejores hermanas", "Me gustan estos videos . Se ven tan adorables las tres", "Bellasss. Saludos desde Colombia", "Bellas las 3 hermanas Legarda", "Tan hermosa esa princesa", "Ella se deja hacer maldades de las hermanas mayores jejejeje", "Muñequeando", "Ay ese cuernito jaja", "Bonitas", "Casi no se deja hacer el moñito, eso hay que celebrarlo", fueron algunos de los mensajes que le dejaron sus admiradores.

