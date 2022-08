Daniela Legarda y la romántica dedicatoria de su novio en su cumpleaños

La influenciadora Daniela Legarda está cumpliendo año y su novio, el cantante Matt Paris, no dejó que esta fecha pasara desapercibida en redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de 146 mil seguidores, el joven compartió un carrusel con varias fotografías y videos junto a ella.

Allí aprovechó para expresarle lo mucho que la ama y desearle el mejor cumpleaños.

“Hoy celebro tu vida amor. Me siento muy bendecido y feliz de estar a tu lado y verte lograr todo lo que te propones, sabes lo especial que eres en mi vida y siempre te agradeceré por motivarme de tantas maneras y enseñarme que esta vida es de sonreír y de enfocarse en lo positivo más que en otra cosa, te amo Daniela Legarda you deserve the best (te mereces lo mejor)”, escribió en la descripción de la publicación.