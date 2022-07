Daniela Legarda defendió a su novio de fan que lo criticó por pintar sus uñas

La creadora de contenido y cantante Daniela Legarda, hermana del fallecido artista Fabio Legarda, ha ganado gran popularidad en el mundo digital luego de que la tragedia tocara a la puerta de su casa. Desde entonces, la joven influenciadora a aprovechado la visibilidad para rendir homenaje a su hermano en cada una de las oportunidades, además de impulsar su propia carrera artística.

Actualmente la joven se encuentra en una relación con el cantante urbano Matt Paris, con quien se ha dejado ver en diversas ocasiones bastante feliz, por lo que a la menor critica hacía su pareja, o relación, la creadora de contenido no duda en responder para defenderlo.

Recientemente, a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, la creadora de contenido realizó la famosa dinámica de preguntas y respuestas que ofrece esta red social y que se ha vuelto popular entre los famosos por la cercanía que tienen con sus seguidores, para charlar un poco con ellos.

Sin embargo, hubo un comentario contra a su pareja que pareció no agradarle mucho, por lo que decidió responder de la forma más respetuosa y cordial a la persona que se atrevió a opinar sobre el aspecto de Matt.

“¿No crees que tu novio sería aún más guapo sin hacer eso con sus uñas (pintarlas)?”, fue la pregunta que la joven recibió y a la que respondió que “No. A mí me gusta con o sin. Hay tantas maneras de expresarnos y hacernos las uñas y el pelo no es solo para las mujeres. Si a nosotras nos hace sentir mejor, porque a los hombres no puede?”.