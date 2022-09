Mari Manotas y el reflexivo aprendizaje sobre los momentos duros que ha vivido

Mari Manotas, la exesposa de Alejandro Riaño, sigue muy activa en las redes sociales, donde aparte de enamorar a sus fans con sus fotografías, y llena de ternura las redes con las imágenes de sus hijos además de los consejos que suele dar a sus más de quinientos mil seguidores.

Es por eso recientemente la empresaria, dejó pensando a los internautas, al escribir un extenso pero reflexivo mensaje acerca de aceptar las cosas, tomar decisiones y dejar a un lado los pensamientos de fracaso y tiempo perdido para que sigan avanzando, sin hacer a las demás personas lo que no quisieran que les hicieran a ellas.

Posteriormente, la empresaria le pidió a los internautas que no se olviden de los momentos difíciles que han pasado ya que si pasaron fue por algo importante y gracias a ellos es que actualmente ellos están en donde están actualmente así la lección se haya tenido que aprender con dolor incluido.

“Que vale mucho, que haz alcanzado cosas que de no haber sido por eso hoy no tendrías cosas que realmente calen la pena! Así que siempre, SIEMPRE aprende a agradecer lo bueno y lo bonito pero sobre todo lo feo y lo malo porque de ahí es de donde más se crece! Si no hubiera sido por todo lo pasado, no estaría aquí, ni tendría lo que tengo, así que GRACIAS! Y sonrían que así se vive mejor”, dijo María Alejandra Manotas al final de sui mensaje.