Esposo de Marcela Reyes la sorprendió con amorosa dedicatoria

Marcela Reyes aprovechó su ráfaga de historias en Instagram para compartir con sus millones de seguidores una noticia que la tiene muy feliz. Se trata de una canción que su ahora esposo B King compusó e interpretó inspirado en su amor con ella, situación que la tiene derrochando amor en redes.

"Yo podré no hacer nada en la cocina pero hago muchas más otras cosas que enamoran a este hombre y lo ponen a cantarme canciones hermosas, ¿o no mi amor? imagínense que me hizo una canción divina, espectácular y por fin ya va salir", presumió la antioqueña.

Recordemos que el apunte que hizo Marcela sobre sus debilidades culinarias, hacen referencia a las historias que publicó horas atrás, donde se mostró cocinándole una arepita a su compañero sentimental, situación que sirvió para que este la expusiera ante los internautas, ya que la dj no sabe cocinar, por ello cuenta con una mujer en su hogar que le colabora con estas y otras tareas del hogar.

Volviendo al lanzamiento musical en su honor, la pareja prometió regalar una exclusiva referencia de calzado entre los fanáticos que más comentaran el sencillo, que hoy los tiene festejando su amor.

El sencillo saldrá para el publico en las próximas horas en el Canal de YouTube del cantante, donde sin canción a bordó ya superó cientos de "Me gusta" y comentarios elogiando su relación y desde luego, el talento del cantante.

Marcela Reyes sobre su historia con B King

Recordemos que en las últimas horas Marcela también fue tendencia, tras sincerarse con sus fanáticos sobre un tema bastante personal, durante elo comienzo de su relación, misma, que no sabía valorar, por los daños ue le había generado su pasada relación.

Aquí hablando de todo un poquito y de hecho mi esposo lo sabe, cuando nuestra relación empezó fue muy difícil bebés, yo no creía en nada, me había vuelto demasiado fría, era despota, miren que a veces yo salía a trabajar a los shows y el me llamaba y yo lo contestaba y le decía "¿qué pasó, qué quiere?" a veces ni le contestaba, osea a él le tocó una etapa demasiado difícil.

Culminó ratificando que tuvo que tocar fondo para valorarlo, porque estaba muy dañada por el pasado. De hecho confesó que se dejaron dos veces por su culpa, porque ella era súper despota y súper grosera hasta que sintió que lo perdía, "casi me muero y yo ahí si dije "Dios mío soy una bruta, todo lo que te he pedido en las oraciones me lo diste y lo perdí".

