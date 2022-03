Así lucía Marcela Reyes antes de inyectarse biopolímeros en su cola

La Dj Marcela Reyes reveló a sus miles de fanáticos una vieja fotografía de ella cuando tenía 16 años de edad y todavía no se había inyectado biopolímeros en sus glúteos.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de dos millones de seguidores, la artista confesó que antes de salir a hacer una de sus diligencias se encontró dicha instantánea y le causó gran nostalgia verla.

Esto debido al doloroso y largo proceso al que se ha sometido a causa de esta peligrosa sustancia.

“Me encontré una foto cuando tenía exactamente 16 años y medio hasta nostalgia verla porque si hay algo de lo que yo tal vez me arrepienta, dicen que uno no se debe arrepentir de nada, pero sí me arrepiento de una cosa, fue el tema de los biopolímeros, que no sé qué tenía yo en mi cabeza en ese momento para ponerme eso”, confesó por medio de sus historias en la red social.