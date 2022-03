Marcela Reyes se mostró sorprendida tras descubrir que La Liendra habló de ella

En las últimas horas la Dj antioqueña Marcela Reyes sorprendió a sus millones de seguidores tras reaccionar ante las polémicas más sonadas del momento. La primera y más ruidosa, sobre los videos y denuncias que se filtraron en las redes sociales de la mamá del hijo de Anuel con quien según videos, el boricua seguía teniendo una cercanía emocional o por lo menos carnal.

Otra de las opiniones que dio la antioqueña, fue sobre la ola de críticas que inició Nicolás Arrieta contra Yeferson Cossio, luego de se conocieran unos supuestos fraudes en una página de inversión a la que Cossio, le hizo publicidad meses atrás.

Cuando se pensaba que las noticias por parte de Marcela quedarían ahí, la joven sorprendió al reaccionar con sorpresa a una particular mención que hizo La Liendra en una conversación entre amigos y que quedó registrada en una de las historias de Dani Duke.

"Yo no soy Marcela ni Bking", fueron las palabras de la Liendra… "¿Como seremos Bking y yo?, me quedo con esa duda, bebés pues no sé a que se refirió, eso quisiera saber yo, sería bueno o sería malo, cada quien tiene en su corazón lo que quiere dar", respondió Marcela al respecto, luego que un internauta le preguntara sobre el tema en su dinámica de preguntas.

De momento la pareja de influencer no se ha pronunciado al respecto para aclarar a qué se referían puntualmente, por lo que quedará esperar que de manera directa o pública acaben con las especulaciones de pleito.

