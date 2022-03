Marcela Reyes lanza página para adultos tras posible filtración de videos íntimos

La Dj Marcela Reyes contó a sus miles de fanáticos que desde hace algún tiempo ha recibido amenazas de dos personas de filtrarle videos íntimos de ella con su anterior pareja y recién dio a luz a su hijo Valentino.

Esas personas me amenazaron con publicarlos y yo he tenido todo en manos de mi abogado porque si en algún momento esos videos llegan a ser viralizados tenemos todas las pruebas para demandar a estas dos personas” , reveló.

Señaló que ella espera que estos videos no salgan a la luz, pues a dichas personas se les iría bastante hondo.

“Yo siempre he estado esperando el bombazo de lo que lo suelten, aunque no creo que sean tan brutas de soltarlos porque el problema legal que se les iría sería, mejor dicho, pa’ meterlas en prisión no sé cuántos años”, mencionó.