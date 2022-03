Marcela Reyes dio su opinión frente a la polémica de Anuel AA

Marcela Reyes recientemente habló en sus redes sociales acerca de la polémica de Anuel AA, tras haberse filtrado un beso que se habría dado con la mamá de su hijo hace algunos meses atrás.

No dejes de leer: Marcela Reyes se robó halagos con foto en body

La Dj colombiana que anteriormente también había enviado varias pullas al boricua al opinar acerca de su relación con Yailin, nuevamente se puso bajo las miradas de sus fans al hablar de este tema.

Todo esto ocurrió por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en las que indicó que iba a abrir la caja de Preguntas porque estaba que se hablaba y sus fans aprovecharon para preguntarle qué había pasado con su polémica anterior con Anuel.

Por lo que Reyes sin temor alguno, decidió hablar e indicar que ella no sabía qué pensar debido a que el cantante al parecer estaba actuando de manera irregular al ser “pillado” dándole like a las fotos de su exnovia Karol G y después regalarle un lujoso auto a su esposa, pero al mismo tiempo, estar inmiscuido en el dilema del video del beso con su ex.

“Bebés, esa polémica mía no es nada. ¿No están viendo todo lo que hace? Va y le quita el apartamento a su hijo y a la mamá de su hijo, se le va un like por ahí stalkeando a Karol G, le regala un carro a Yailin y le pide matrimonio. ¿Ustedes qué más quieren?”, aseguró.

No obstante, Reyes también habló de los hombres que han sido malos padres y que, para ella no era algo extraño, puesto que conocía a muchos que tenían dinero y carreras exitosas, pero que no cumplían con sus deberes como papás.

“¿Bebés, a ustedes todavía les aterra? Eso es lo más común. Todos tienen para sus nuevas parejas, para sus amantes, pero para los hijos no. Se compran joyas, viajes y en la casa de los hijos a las mamás es a las que le toca todo”.

Mira también: Marcela Reyes enamoró con minifalda en detrás de cámaras

Para no perderse: Marcela Reyes opinó sobre la polémica entre Yeferson Cossio y Nicolás Arrieta